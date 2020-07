1.200 cestas básicas serão distribuídas em Serra Talhada

Mil duzentas e oito famílias do município de Serra Talhada, que se encontram em situação de pobreza (com renda per capita de R$89,00 até R$178,00) ou extrema pobreza (renda per capita de até R$89,00) e que tiveram sua condição mais agravada durante a pandemia do novo coronavírus, irão receber cestas básicas fornecidas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude.

A ação tem o objetivo de atender às famílias que estão em situação de vulnerabilidade e desproteção social sobretudo pela insegurança de renda. A identificação das famílias contempladas foi feita através do Cadastro Único para Programas Sociais, contemplando aquelas que não são beneficiárias do Programa Bolsa Família.

A coordenadora do Programa Bolsa Família, Tâmara Amorim, ressaltou o trabalho em rede que inclui esforços do Governo do Estado e do Governo Municipal, na Política de Segurança Alimentar e Nutricional. “A atuação conjunta é importante para que possamos conseguir atender a maioria das famílias em vulnerabilidade social, e em especial aquelas impactadas pela COVID-19. O que pode parecer pouco, representa muito na mesa daquele que não tem nada”, comentou.

Até o dia 10 de Julho, as famílias devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS do seu bairro ou a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para o recebimento das cestas.

Confira as datas de entrega em cada bairro:

CRAS MUTIRÃO:

Dia: 06/07/2020

Horário: 08h às 17h

Local: SCFV – Quadra 09, lote 62 – Mutirão

CRAS BOM JESUS E BORBOREMA:

Dia: 07/07/2020

Horário: 08h às 17h

Local: Estação Juventude

CRAS CAXIXOLA:

Dia: 08/07/2020

Horário: 08h às 17h

Local: CRAS da Caxixola

CRAS VILA BELA:

Dia: 09/07/2020

Horário: 08h às 17h

Local: SCFV Vila Bela



(SEDE) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Dia: 10/07/2020

Horário: 08h às 17h

Local: PAA (Programa de Aquisição de Alimentos)