10 concursos com salários de até R$ 9,5 mil em Pernambuco

Seis novos editais de concursos e seleções públicas foram lançados recentemente em Pernambuco, outros quatro permanecem com inscrições abertas. As novidades são para os concursos de professores da UFRPE e da UFPE (essa tem dois editais, sendo um para professores temporários), além das Prefeituras de Caruaru, São Bento do Una e Agrestina.

Confira abaixo a lista com as vagas, salários e informações sobre inscrições:

UFRPE

Vagas: 32

Oportunidades: Professores no Campus Recife e no Campus Cabo de Santo Agostinho.

Inscrições: Até o dia 15 de janeiro, pelo site: www.concurso.ufrpe.br

Salários: Entre R$ 5.208,93 e R$ 9.585,67

Confira o edital: UFRPE

UFPE

Vagas: 89

Oportunidades: Professores das áreas de Engenharia Civil, Eletrotécnica Geral, Circuitos Elétricos, Sistemas Embarcados, Engenharia Naval, Mecatrônica, Energia, Tecnologia de Equipamentos, Projetos, Materiais e Fabricação, Geologia, Engenharia de Produção, Oceanografia Biológica, Comunicação Social, Dança e Pedagogia, Design, Teoria da Literatura, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, Física, Física Experimental, entre outras.

Inscrições: Até o dia 8 de março de 2018

Salários: Entre R$ 2.777,15 e R$ 9.585,67

Confira o edital: UFPE – Edital 88/2017



UFPE – Substituto Presencia e EaD

Vagas: 69

Oportunidades: Professores nas áreas de projeto de arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, Planejamento Urbano e Regional, Educação Física, Saúde do Adulto e do Idoso, Educação em Saúde, Fisioterapia cardiovascular e Pulmonar, Fonoaudiologia Clínica, Puericultura, Mastologia, Obstetrícia, Radiologia, Criação Publicitária, Produção de Conteúdo para rádio e TV, Design de Produto, Espanhol, Libras, Francês, Musicologia, Instrumento de Teclas, Orientação Educacional, Políticas Educacionais e Gestão Escolar, História, Ensino de Artes, Metodologia do Ensino de Geografia, Química Geral, entre outras várias disciplinas.

Inscrições: Até o dia 13 de dezembro, diretamente nas secretarias dos núcleos com vagas abertas.

Salários: Entre R$ 2.425,37 e R$ 5.742,14

Confira o edital: UFPE Edital 91/2017

Prefeitura de Caruaru

Vagas: 75

Oportunidades: Para para as funções de Controle Interno, Auditoria, Fiscalização, Auditoria e Legalização de Tributos Municipais, Planejamento, Orçamento e Gestão e Gestão Administrativa; e para apoio à auditoria e fiscalização.

Inscrições: Até o dia 29 de dezembro pelo site selecoes.caruaru.pe.gov.br

Salários: Entre R$ 2 mil e R$ 3,5 mil

Confira o edital: Prefeitura de Caruaru

Prefeitura de Agrestina

Vagas: 124

Oportunidades: Para os seguintes profissionais: advogado/procurador adjunto, assistente social, auditor de controle interno, professor de língua portuguesa, professor de educação física, professor de inglês, professor de história, professor de geografia, professor de matemática e professor de ciências. O concurso possui também oportunidades para profissionais de ensino médio e básico.

Inscrições: Até o dia 10 de janeiro, no site: www.funvapi.com.br

Salários: R$ 2.068,92

Confira o edital: Prefeitura de Agrestina

Prefeitura de São Bento do Una

Vagas: 150

Oportunidades: Para professores da educação infantil e ensino fundamental em diversos segmentos.

Inscrições: Até o dia 18 de dezembro. Os candidatos poderão fazer a inscrição na sede da Prefeitura (Praça Historiador Adalberto Paiva, nº 01, Centro, no 2º andar – Sala da Secretaria Municipal de Educação) ou por email, com os documentos previstos no edital anexados para o endereço eletrônico: [email protected]

Salários: R$ 9,59 hora/aula

Confira o edital: Edital de São Bento do Una

Prefeitura de Aliança

Vagas: 216

Oportunidades: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate às Endemias; Assistente Social; Atendente de Consultório Dentário; Auxiliar Administrativo; Bioquímico; Educador Físico; Eletricista; Enfermeiro Plantonista; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Farmacêutico; Fiscal de Obras; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Clínico Geral Plantonista; Médico PSF; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Nutricionista; Nutricionista (Ambulatorial); Odontólogo; Professor de Letras/Libras; Professor de Português; Professor de Educação Física; Pedagogo; Psicólogo; Técnico de Enfermagem; Técnico em Farmácia; Técnico em Laboratório; Técnico Agrícola; entre outros.

Inscrições: Até 1° de janeiro de 2018 no site: www.consulpam.com.br

Salários: Entre R$ 12,83 por hora/aula até R$ 8 mil mensal.

Confira o edital: Prefeitura Municipal de Aliança

Prefeitura de Jurema

Vagas: 116

Oportunidades: Assistente Social, Assistente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Bioquímico/Biomédico, Enfermeiro, Eletricista, Educador Alimentar, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Fiscal, Médico Anestesista, Médico Cardiologista Ambulatorista, Médico Cirurgião, Médico Clínico Geral Ambulatorial, Médico Clínico Geral Plantonista, Médico Dermatologista, Médico Endoscopista, Médico Geriatra, Médico Gineco-Obstreta Ambulatorista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra Ambulatorista, Médico USF, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo de USF, Psicólogo, terapeuta Ocupacional, Técnico em Agrícola, Técnico em Enfermagem de USF, Técnico em Enfermagem Hospitalar, Técnico em Laboratório, professor de diversos níveis e disciplinas, entre outros.

Inscrições: Até o dia 13 de dezembro por meio do site www.funvapi.com.br

Salários: Até R$ 3 mil

Confira o edital: Prefeitura de Jurema

Prefeitura de Brejão

Vagas: 115

Oportunidades: Assistente Social, Auxiliar de Controle Interno, Auxiliar de Sala de Educação Infantil, Auxiliar de Serviços Educacionais, Cuidador Educacional, Eletricista, Enfermeiro, Enfermeiro do PSF, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo Escolar, Nutricionista Escolar, Odontólogo do PSF, professores em diversos níveis, Psicólogo, entre outros.

Inscrições: Até o dia 28 de dezembro no site www.advise.net.br (a partir do dia 10 de novembro)

Salários: Até R$ 3 mil

Confira o edital: Seleção pública para Prefeitura de Brejão

Prefeitura de Triunfo

Vagas: 7

Oportunidades: Médico e médico plantonista

Inscrições: Até o dia 12 de dezembro, no Salão Nobre da Prefeitura de Triunfo (Av. José Veríssimo dos Santos n° 365, Guanabara).

Salários: Até R$ 7 mil

Confira o edital: Prefeitura Municipal de Triunfo