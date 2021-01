10 sinais do infarto que você provavelmente desconhece; suor excessivo está entre elas

Dor no peito e formigamento no braço esquerdo são os sintomas clássicos do infarto, mas o coração dá outros sinais que não podem ser ignorados. Infelizmente por total falta de conhecimento cerca de 100 mil mortes por infarto são registradas anualmente no Brasil, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI).

Muitas dessas vidas poderiam ser salvas se os sintomas do infarto fossem rapidamente identificados e a busca por socorro conseguida em um curto espaço de tempo.

Frequentemente os pacientes negligenciam os sintomas de infarto, desta forma, levando a uma demora na procura para receber o atendimento adequado. Melhorar esse cenário e reduzir mortes por infarto não é só o tema da Campanha Coração Alerta, mas uma atitude para todos nós.

Segundo o cardiologista intervencionista e membro titular da SBHCI, Dr. Rodrigo Esper, reconhecer os sintomas do infarto é extremamente importante. “Cada segundo economizado no socorro de um infartado é válido.

Tempo é músculo e quando o coração infarta, as sequelas podem se tornar cada vez mais graves e o paciente pode chegar a óbito caso não receba o tratamento a tempo”, revela Dr. Esper.

Afinal quais são os outros sintomas que precisam ser reconhecidos e propagados? Como buscar socorro? O que dizer ao chegar ao pronto socorro com os sintomas citados? A Campanha Coração Alerta preparou uma lista com os 10 principais sinais de infarto. Confira:

Dor no peito; Qualquer dor forte acima do umbigo; Dor nos braços, principalmente o esquerdo; Dores nas costas e pescoço; Dor na mandíbula; Suor excessivo; Náuseas e vômitos; Palidez; Falta de Ar; Sensação de desmaio.

Como ajudar alguém com os sintomas do infarto:

Caso você esteja ao lado de alguém que com esses sintomas seja rápido, procure socorro e acione o 193. Enquanto a ajuda médica não vem, procure agir da seguinte forma:

Tranquilizar e manter a vítima aquecida:

Salvo orientações médicas, não ofereça nada de comer ou beber. Se a pessoa não apresentar dificuldades para engolir e não ser alérgica, de para ela um comprimido de aspirina, que isso ajuda a prevenir coágulos sanguíneos;

Caso a vítima desmaie cheque sua respiração e pulsação. Se vítima não apresentar sinais vitais, inicie imediatamente os procedimentos de recuperação cardiopulmonar (massagem cardíaca) e chame o serviço de emergência.

Caso a vítima seja você

Tossir com força, profunda e prolongadamente, várias vezes. Não se esqueça de inspirar antes tossir;

Chamar alguém que possa prestar socorro;

Procure ajuda para rápido transporte a um hospital.

Com informações do site: Notícias ao Minuto