14º Batalhão diz ter números a comemorar de 2017

O Comando do 14º BPM de Serra Talhada fez ema avaliação positiva do trabalho realizado na área de cobertura em 2017. A nota é assinada pelo Tenente Coronel Figueiredo, comandante do batalhão e pelo Subcomandante, major Costa Júnior.

“Parabenizamos a todos os Oficiais e Praças da AIS 21 pelo excelente desempenho durante o ano de 2017”, iniciam. Segundo o 14º BPM, foram atingidas metas importantes estipuladas dentro do Pacto Pela Vida.

Dentre elas, a redução de 13% na área da AIS 21 no 1º semestre, dando o direito de receber o Prêmio de Defesa Social – PDS, oferecido em casos de redução dos crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. “No acumulado (no ano) não tivemos acréscimo, ficamos com 0,00% (amarelo) e no mês de dezembro tivemos uma redução de -17% em relação a dezembro de 2016”.

Outra notícia comemorada foi de Triunfo, com uma redução de -83% de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI. “Destaque para a redução de -26% de CVLI na Zona Rural da AIS 21 em 2017, com destaque para Serra Talhada, São José do Belmonte, Flores e Triunfo”.

A nota ainda enobrece o 4º lugar em recolhimentos no Estado na variação relativa (aumentamos 28% em relação a 2016), totalizando 257 recolhimentos, tirada de circulação 51 armas de fogo industriais, 1º lugar no Estado em apreensão de drogas com 8.368 gramas e 15 ( quinze) celulares recuperados através das consultas do Alerta Celular, somente no mês de dezembro.

“Agradecemos primeiramente a Deus por nos ter guiado com sabedoria, nossos Familiares, ao Exm° Sr. Cel Vanildo, Comandante Geral da PMPE, Sr. Cel Morais, Diretor da DINTER ll, aos órgãos públicos e privados que sempre estiveram solícitos à nossas necessidades e, principalmente a honrada tropa que faz do 14º BPM a melhor Unidade do sertão”, conclui.

O maior desafio ainda é o combate à criminalidade em Serra Talhada. Apesar da redução, houve um número importante de homicídios, 41, a maioria com o mesmo modus operante, de execução. Também aos assaltos a mão armada contra o comércio e em rodovias. Um debate conjunto discutiu aumento do vídeo monitoramento e outras medidas para reduzir os números.

