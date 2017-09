14º BPM apresenta balanço da Operação ‘Carrossel Duas Rodas’, realizada em Serra Talhada

Atendendo determinação do TC Figueiredo, comandante do 14º BPM, foi desencadeada na tarde da última terça-feira (13), na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, a Operação “Carrossel Duas Rodas”, cujo objetivo foi retirar de circulação veículos irregulares que estejam possivelmente, sendo usados para a prática de crimes, principalmente o CVP e o CVLI.

Para obtenção do sucesso esperado na operação “Carrossel Duas Rodas”, foram montados bloqueios policiais em diversos pontos da cidade, produzindo os seguintes resultados: 72 veículos abordados; 210 pessoas revistadas; 08 motocicletas recolhidas; 01 veículo VW Golf Recolhido; 18 notificações de trânsito extraídas.

Uma das motocicletas estava com placas de outro veículo e foi apresentada na DP juntamente com o condutor, sendo instaurado um inquérito através de portaria. O condutor foi liberado.

Via Nayn Neto