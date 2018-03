14º BPM divulga “Alerta Celular” nas escolas de Serra Talhada

Na última sexta-feira (23), na cidade de Serra Talhada, o 14° BPM deu continuidade a Divulgação, Cadastramento e consultas a Celulares no Sistema ALERTA CELULAR, na Escola Municipal Tabelião Antônio Alves de Souza, no bairro da Malhada, ambas na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

O evento contou com a presença da gestora Rosenilda Nunes, alunos, professores e a participação do tenente coronel Figueiredo, comandante do Batalhão e representação, promovendo a divulgação através de palestras nas salas, onde foi feito vários cadastros e consultas aos aparelhos de alunos e professores, com o objetivo de conscientizar a sociedade quanto a importância da ferramenta na recuperação de celulares roubados ou furtado.

Ajude a polícia militar proteger sua família, cadastre seu aparelho no alerta celular.

Via Nayn Neto