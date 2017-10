14º BPM intensifica operação ‘Madrugada Segura’ em Serra Talhada e cidades da região

O 14º BPM continua intensificando ações que visam o combate ao crime em sua área de atuação que compreende 07 municípios da região do Pajeú e Moxotó.

Sob o comando do Ten Cel Figueiredo, e mesmo com a escassez de efetivo, o batalhão Cel Manoel de Souza Ferraz, planejou, massificou e lançou policiamento em ‘pontos quentes’, pré-definidos, nos diversos municípios sob circunscrição do 14º BPM. Desta feita os policiais aturam durante a madrugada inteira, realizando abordagens a pessoas e veículos, nos municípios de Calumbi, Flores, Sítio dos Nunes, São Caetano e Betânia.

Durante a realização da operação ‘Madrugada Segura’, foram obtidos os seguintes resultados:

180 – Pessoas abordadas;

20 – Veículos vistoriados;

03 – Veículos apreendidos;

15 – Notificações de trânsito;

01 – Flagrante de alcoolemia.

Via Nayn Neto