1º caso suspeito de Covid-19 em Floresta veio de Serra Talhada, médicos explicam

No início da tarde deste domingo (22), por volta do meio-dia, foi feita uma transmissão ao vivo na página do Facebook da Prefeitura de Floresta, no Sertão de Pernambuco, com um informe acerca do coronavírus na cidade. Durante a transmissão o médico Marcos Torres explicou um pouco mais sobre o primeiro caso suspeito de Covid-19.

De acordo com o profissional da área da saúde, um paciente adulto – com histórico de tabagismo – deu entrada no Hospital Álvaro Ferraz com sintomas de uma infecção respiratória, tendo um quadro de tosse, o qual evoluiu para febre e um desconforto respiratório. Dr. Marcos ainda acrescentou que o homem chegou na unidade de saúde utilizado máscara, e que o mesmo mantinha residência em Serra Talhada onde trabalhava e por questões familiares decidiu ficar com a família.

Após a realização de exames físicos, o paciente apresentou uma síndrome gripal (enfermo com ou sem febre, dores no corpo, dor de cabeça, dor de garganta e tosse) com desconforto respiratório, o qual segundo o médico não era tão grave e respondia bem a medicação. Por conta de o paciente vir de uma cidade com casos suspeitos e a radiologia do hospital local não estar funcionando, o mesmo foi enviado para o Hospital Osvaldo Cruz, no Recife, para avaliação onde foi constatado que não haviam sinais de grande desconforto respiratório, o qual é um dos sistemas da infecção do novo coronavírus.

O paciente, que ainda não tem caso confirmado, ficará em quarentena em sua residência e será acompanhado por profissionais da área de saúde de Floresta.

Dr. Marcos ainda ressalta que os pacientes que apresentarem casos de síndrome gripal e um leve desconforto respiratório devem se dirigir preferencialmente a postos de saúde, e apenas em casos de desconforto respiratório mais grave este deve ir ao hospital.

