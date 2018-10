1º de Maio é punido e Serrano fica com vaga nas quartas da Série A2 do PE

O Jumento de Aço ficou com a vaga por ter terminado a primeira fase na terceira colocação do grupo A, com oito pontos, atrás da equipe de Petrolina. O elenco já está treinando e adversário nas quartas de final será o Íbis.

Serrano e Íbis se enfrentam em jogos de ida e volta. A primeira partida será quarta-feira, ainda sem local e horários definidos.

Do Globo Esporte