20 ª Exposerra conta com festival gastronômico em Serra Talhada

A 20ª Exposerra, realizada de 11 a 13 de julho, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, contará com um festival de gastronomia. A Arena Gastronômica contará com a participação de oito empresas do segmento.

Cada empresa desenvolveu um novo prato especialmente para a Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada. A ação visa atrair o público também pelo paladar, com um cardápio que vai desde o pastel até doces.

As empresas que estarão na Arena Gastronômica participarão de um festival de gastronomia, onde as pessoas poderão votar através do aplicativo da Exposerra e escolher os três melhores pratos, que serão premiados.

Durante o evento ocorrerão também oficinas voltadas para a área gastronômica e empresas interessadas poderão participar. As inscrições serão realizadas previamente.

Do G1