20ª Exposerra se consagra como a maior edição da feira

Após muita expectativa sobre as novidades que a 20ª Exposerra apresentaria, a Feira mostrou a sua capacidade de reinventar-se e apresentar uma nova dinâmica de fomento aos negócios.

Durante os três dias do evento, um grande público compareceu ao Pátio Waldemar Oliveira, com destaque para a última noite (13), que reuniu uma multidão lotando todos os estandes.

Os expositores, animados com a grande movimentação de pessoas, comemoraram as vendas e a perspectiva de novos negócios.

Com o sucesso da 20ª Exposerra, metas foram alcançadas e o balanço da Feira da Indústria, Comércio e Serviços em Serra Talhada deve apresentar números superiores à edição do último ano, que movimentou cerca de 20 milhões de reais em negócios.

O presidente da CDL, Marcus Godoy, e o presidente do Sindcom, Francisco Mourato, celebraram o êxito da 20ª Exposerra e agradeceram aos expositores, patrocinadores e todos aqueles que apoiaram este grandioso evento. “Estamos muito felizes com o resultado da 20ª Exposerra, que foi a maior que já realizamos. Toda a nossa diretoria se empenhou para que fizéssemos um grande evento e que se apresentasse, na celebração dos seus 20 anos, inovadora e com ainda mais capacidade de fomentar bons negócios para todos os seus expositores. É sempre um grande desafio, mas com todos os parceiros que se somam nessa construção, superamos as barreiras e realizamos a maior Exposerra de todos os tempos. Agradecemos a todos que nos ajudaram, sem distinção, pelo belíssimo evento, tão important e para a nossa região e para Pernambuco”, comemorou Marcus Godoy.





No encerramento da 20ª Exposerra, o público ainda contou com os shows de Felipe Ferraz, Luíza e Maurílio e do Forró Capim com Mel.