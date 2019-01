23% das disputas no Sisu 2019 têm menos inscritos do que vagas

Até a madrugada desta sexta-feira (25), ainda não era possível saber qual é a nota de corte parcial de 9.575 disputas da edição do primeiro semestre de 2019 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O motivo é o fato de que há menos candidatos inscritos do que vagas.

Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo G1 com base nas informações divulgadas pelo Ministério da Educação e disponíveis no site do Sisu durante a madrugada desta sexta-feira (25). Um cálculo levando em conta as disputas que só oferecem uma vaga e as disputas com duas vagas mostra que pelo menos 8.084 vagas até então.

As inscrições para a edição do primeiro semestre de 2019 do Sisu foram prorrogadas pelo Ministério da Educação e podem ser feitas pela internet até as 23h59 de domingo (27).

Disputas por modalidade

O Sisu 2019 tem 129 instituições participantes, que oferecem vagas em 613 cursos diferentes. Porém, há mais de uma disputa em cada curso, já que as vagas também são divididas em diferentes modalidades, como a ampla concorrência e uma série de cotas, que podem ou não misturar critérios raciais, sociais, de renda ou de inclusão de pessoas com deficiência.

No total, o levantamento identificou mais de 41 mil disputas diferentes, sendo que em 23% delas a nota de corte ainda não havia sido calculada até a madrugada desta sexta.

Nesses casos, o sistema informa que, até o período do processamento das parciais, não havia nota de corte para uma determinada modalidade “porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas”.

Vagas para candidatos com deficiência

No total, as disputas que não tinham candidatos suficientes até a madrugada de sexta reúnem 20.682 vagas. Porém, não é possível afirmar que todas essas vagas sejam alvo de desinteresse por parte dos candidatos, já que o sistema não informa publicamente o total de pessoas inscritas em determinada disputa.

Por isso, um curso como o de ciências exatas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que oferece 5 vagas na cota para negros de baixa renda que tenham feito o ensino médio na rede pública, mas não tem nota de corte calculada, pode ter recebido entre 0 e 4 inscrições até o momento do processamento dos dados.

Outro exemplo é o do curso de comunicação social em turno integral da Universidade de Brasília (UnB), por exemplo, a nota de corte parcial para passar em uma das três vagas da cota para negros de baixa renda que tenham feito o ensino médio na rede pública era 654,72 na quinta-feira (24). Porém, a única vaga reservada para negros de baixa renda que tenham feito o ensino médio na rede pública e que, além disso, sejam portadores de deficiência não tinha recebido inscrições e, por isso, não havia nota mínima calculada.

Vagas remanescentes

O resultado do Sisu 2019 será divulgado pelo MEC na segunda-feira (28) e, então, os candidatos aprovados terão um prazo para confirmar a matrícula. Após esse prazo, as vagas remanescentes são disputadas pelos candidatos que se inscreverem na lista de espera.

Em algumas instituições que oferecem outros formatos de seleção além do Sisu, as vagas que sobrarem após os prazos do sistema do MEC poderão migrar para os vestibulares tradicionais dessas universidades. (G1)