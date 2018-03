2º Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti registra situação de alerta em Salgueiro

Foi realizado o 2º Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) para mapear os locais com altos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O município apresentou um extrato de 3,4%, que representa uma situação de alerta.