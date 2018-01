3ª Festa da Família Nazarema reúne 500 pessoas em Serra Talhada

No último sábado (06), a cidade de Serra Talhada recebeu mais uma vez a confraternização da Família NAZAREMA, que pelo terceiro ano realiza o evento com familiares do povoado de Nazaré do Pico e da Fazenda Ema.

O evento foi organizado por vários familiares, que distribuíram as tarefas para cada um ficar responsável por um setor, contando assim, com a participação de toda a família. O publico presente, estimado em 500 pessoas, se divertiram ao som do sanfoneiro serra-talhadense, LUIZINHO DE SERRA e LILA ( a Rainha da Seresta).

O evento foi realizado no Tunas Clube, contou ainda com a presença de autoridades públicas e diversos familiares que residem fora do Estado e que aproveitaram a confraternização para matar a saudade dos primos e amigos de infância.