3º caso do coronavírus é confirmado em Caruaru

A Secretaria de Saúde de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, informou que foi notificada com a confirmação do terceiro caso de Covid-19 no município, nesse domingo (05).

Segundo a Secretaria, trata-se de mais um caso de transmissão comunitária, em uma pessoa na faixa etária entre 50 e 55 anos, que não está mais no período de transmissão da doença e não apresenta mais qualquer sintoma.

A notificação foi feita por um hospital particular de Caruaru. Mais informações serão dadas em coletiva de imprensa, na segunda-feira (6), às 10h, pelas redes oficiais da prefeitura.

Do G1