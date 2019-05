Homem é detido com carro clonado na BR-232, em Sertânia

Um homem foi preso na última quarta-feira (15) com um carro clonado, na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. O veículo havia sido roubado em janeiro de 2019, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e possuía diversas irregularidades.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o carro era clonado, que é quando um veículo irregular faz uso de placas e documentos de um carro legalmente documentado e de mesmas características.

O condutor foi preso e encaminhado junto com o carro clonado para a Delegacia da Polícia Civil do município, que irá investigar o caso. (G1)