Serra Talhada: Motorista encontra jibóia no motor do seu veículo

Morador do bairro da AABB após chegar em sua residência, ao abrir o capô do seu veículo, foi surpreendido com uma cobra Jibóia no motor do carro, segundo familiares, ele havia ido ao shopping no momento das fortes chuvas em Serra Talhada e suspeitam que, devido as enchentes na maior parte da cidade, ela tenha procurado abrigo no seu veículo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e a serpente foi capturada, afirmou familiares.

Por Gilson Queiroz