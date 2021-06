Serra-talhadense pede ajuda para reencontrar familiares

A reportagem do Jornal Desafio, através das Redes Sociais, tomou conhecimento de um pedido de ajuda de um serra-talhadense que se encontra em São Paulo, capital, na região do Mercado Municipal

O mesmo pede ajuda para reencontrar seus familiares.

O nome dele é Maycon Kenedy de Lima e o seu pai chama-se Marcone Nunes e a mãe Liliane da Silva Lima e residem no Sítio Pocinhos, na cidade de Serra Talhada-PE.

Quem souber informações, ligar 87 99956-4137. (Jornal Desafio)