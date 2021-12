Na manhã desta terça-feira (07), por volta das 10h, um cabo da Polícia Militar de Pernambuco, conhecido por Francisquinho Silva, foi alvejado por disparos de arma de fogo. O fato ocorreu na Travessa Bela Vista em São José do Belmonte, no Sertão Central.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Nayn Neto, o homem estava em um bar, e dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos contra o policial. Infelizmente, a vítima não resistiu e foi a óbito no local do crime.

O cabo é um policial reserva da Polícia Militar de Pernambuco, o mesmo era morador da terra da Pedra do Reino.

Os autores do crime, estavam em uma motocicleta, o motorista vestido com camisa de moto taxi, já o garupa não teve roupa identificada.

Após o ocorrido, os homens tomaram destino ignorado. A polícia, já está nas investigações e buscas pelos algozes.

