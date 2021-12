Corpo é encontrado em estado de decomposição em Belmonte

Na manhã desta sexta-feira dia (10), as Polícias Civil e Militar de São José do Belmonte, no Sertão pernambucano, foram informadas que um homem teria encontrado um corpo nas imediações da estrada que leva aos Assentamento Baixio do Boi e Lagoa Nova.

Ainda de acordo com informações, já havia registro na DPC de São José do Belmonte, o desaparecimento de Cícero Pretinho, que foi sequestrado por homens encapuzados no Bairro da Vila Delmiro em Belmonte, na tarde desta última terça (07).

O corpo foi levado para o (IML) Instituto Médico Legal, onde será realizada a perícia. Familiares de Cícero Pretinho, já reconheceram o corpo e tem como certo que, seja realmente o corpo dele. A Polícia Civil investiga o caso.

Do Nayn Neto