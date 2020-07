71 tabletes de maconha prensada são apreendidos no Sertão de PE

A Polícia Militar aprendeu 71 tabletes de maconha prensada, cerca de 70kg da droga, em uma residência no povoado de Umburana, na Zona Rural de Orocó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2ª CIPM, na quinta-feira (09), por volta das 20h30, a casa foi cercada e solicitado que duas pessoas saíssem do imóvel. Eles informaram que a droga estava escondida no fundo casa.

Os policiais encontraram aproximadamente 70 kg de uma substância esverdeada análoga à maconha, toda prensada e embalada, pronta para ser transportada. Além de materiais usados para embalar a droga: Duas prensas, seis rolos de fita adesiva, um rolo de plástico filme, dois macacos hidráulicos e uma balança de precisão.

Os dois envolvidos foram encaminhados juntamente, com todos os materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, onde foram autuados em flagrante delito, por tráfico de drogas. (G1)