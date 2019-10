Abastecimento de água está suspenso em 11 cidades de Pernambuco

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) suspendeu no sábado (12) a operação do Sistema Jucazinho, em Surubim, no Agreste de Pernambuco. O reservatório atingiu o volume morto e o objetivo é instalar equipamentos que permitam captar a água ainda existente no local.

A medida é consequência da falta de chuvas na Bacia do Rio Capibaribe. Com a obra, 11 cidades estão com o abastecimento suspenso. Na lista estão: Riacho das Almas, Cumaru, Passira, Salgadinho, Casinhas, Surubim, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, Vertentes e Toritama.

Segundo a Compesa, quando um reservatório chega ao volume morto não há mais como bombear água para a estação de tratamento. A companhia não informou um prazo para a conclusão da obra. A barragem de Jucazinho tem capacidade de armazenamento de 204 milhões de metros cúbicos de água. O volume atual é de apenas 3,8 milhões de metros cúbicos, o suficiente, segundo a Compesa, por apenas cinco meses. (G1)