Aberta inscrição em curso gratuito de direitos humanos a distância com mil vagas em Pernambuco

Estão abertas as inscrições para um curso de promoção de direitos humanos em Pernambuco. Oferecidas pelo governo estadual, as atividades gratuitas são na modalidade de Educação a Distância (EAD). Há mil vagas disponíveis.

O curso faz parte das comemorações do Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, celebrado no domingo (10). O objetivo do programa é capacitar os agentes públicos e da sociedade civil com a apropriação de temas básicos de direitos humanos.

Os temas abordados serão: introdução e conhecimentos gerais de direitos humanos, garantia de direitos humanos com ênfase para a população idosa, garantia de direitos humanos com ênfase para a população LGBTI, garantia de direitos humanos com ênfase para a população vítima de violência, bem como fundamentos da mediação comunitária de conflitos.

Cada curso terá duração de 200 horas/aula, divididas em cinco módulos, durante quatro meses. O certificado de conclusão do curso será emitido pela Universidade de Pernambuco (UPE).

Períodos de inscrição

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (29), de 1º a 10 de fevereiro e de 1º a 9 de março de 2018, no site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Podem concorrer gestores públicos municipais, técnicos das gestões municipais, servidores públicos municipais e estaduais, participantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil.

Do total de vagas, 5% serão reservados para pessoas com deficiência. A seleção das duas categoriais levará em consideração a avaliação curricular. O resultado do processo seletivo será publicado no Diário Oficial do Estado, ainda sem previsão.

SERVIÇO

Curso EAD de Direitos Humanos

Edital e inscrições: www.sjdh.pe.gov.br

1ª inscrição: 12 a 29/12/2017

2ª inscrição: 1º a 10/2/2018

3ª inscrição: 1º a 9/3/2018