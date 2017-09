Abertas as inscrições para Pré-IF no campus Serra Talhada

O Instituto Federal do Sertão em Serra Talhada lançou, nesta segunda-feira (25), o edital 17/2017, referente as inscrições no curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) – Pré-IF.

Ao todo, estão sendo ofertadas 35 vagas para estudantes que estão cursando o 9º ano no Ensino Fundamental na rede pública ou particular de Serra Talhada e que desejam estudar no Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) em 2018. Durante as aulas, esses alunos serão preparados para o Processo Seletivo do Instituto que será realizado em dezembro deste ano.

O objetivo do curso é aprofundar os conhecimentos de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, com conteúdos específicos para a prova de seleção. Os interessados ou seus responsáveis deverão comparecer até de assistência ao educando campus, no período de 25/09 a 04/10 munidos de duas fotos 3×4, originais e xérox da Carteira de Identidade, CPF, declaração de que está cursando o 9º ano, comprovante de residência e ficha de inscrição. Caso o número de inscritos supere o número de vagas, será realizado um sorteio, que ocorrerá na manhã do dia nove de outubro, no auditório do Campus.

As aulas para esses estudantes começarão do dia 16 de outubro, no turno da tarde e deverá seguir até a data de realização do Processo Seletivo. Eles poderão vir até o IF Sertão-PE no mesmo ônibus que os demais estudantes e poderão solicitar a carteirinha estudantil que garante meia passagem. Para mais detalhes sobre o processo seletivo, conteúdo e carga horária, acesse ao edital 17/2017 aqui.