Abertas inscrições para o ‘1º Seminário da Guarda Municipal de Serra Talhada’

Estão abertas as inscrições para o 1º Seminário da Guarda Municipal de Serra Talhada, no Sertão do Estado. O evento vai acontecer no dia 12 de outubro.

O tema do seminário é “A Guarda Municipal e o seu Papel na Segurança Pública”, ele é voltado para guardas civis municipais, policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes de trânsito, funcionários da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores, além do público em geral.

Os interessados em participar devem se inscrever através de um formulário online. A iniciativa vai acontecer no Auditório do Centro Administrativo (antigo ITEP), a partir das 7h45.

Serviço:

I Seminário da Guarda Municipal de Serra Talhada

Data: 12 de outubro

Hora: 07h45

Local: no Auditório do Centro Administrativo, localizado na Av. Custodio Conrado, 166 – Nossa Sra. da Conceição. (G1)