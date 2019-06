Abertas inscrições para processo seletivo do curso técnico em Edificações em Salgueiro

Estão abertas até o dia 23 de junho, as inscrições gratuitas para o processo seletivo do curso técnico em Edificações, integrado ao Ensino Médio do IF Sertão-PE em Salgueiro, no Sertão Pernambucano. Ao todo são 35 vagas disponíveis na modalidade Proeja.

Podem participar, jovens e adultos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental ou a quarta fase da Educação de Jovens e Adultos. As aulas começam dia 24 de julho.

A seleção consiste na análise do histórico dos candidatos. Serão consideradas as notas de Português e Matemática. Os interessados podem se inscrever através do site: https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/sal-editais.