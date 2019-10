Abertas inscrições para processo seletivo dos cursos técnicos do IF Sertão-PE

Estão abertas até o dia 18 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo dos cursos técnicos presenciais e a distância do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE). Ao todo são 2.225 vagas distribuídas entre os campi Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista.

Para estudantes que vão ingressar no Ensino Médio as opções são nos cursos de Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Química e Logística. Para os alunos que já concluíram o Ensino Médio as vagas disponíveis são para Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Logística, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho e Zootecnia.

Para o Proeja e Proeja FIC, para maiores de 18 anos, há vagas em Administração, Edificações, Mestre de Obras, Eletricista Predial, Operador de Computador, Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças e Auxiliar Técnico de Agropecuária.

O processo será realizado através de análise das notas do histórico escolar do candidato. Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site. (G1)