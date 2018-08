Ação apreende 23 animais silvestres em cativeiro ilegal no Sertão de PE

Foram apreendidos pela Equipe Flora do programa Fiscalização Preventiva Integrada (FPI-PE), nessa quinta-feira (9), 23 animais silvestresno município de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco. Entre eles, um tucano-de-papo-branco e um jacu, considerados vulneráveis pela lista vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.

A apreensão aconteceu após ação que constatou desmatamento de 113 hectares em uma fazenda de Tuparetama, também no Sertão. A equipe do FPI foi até São José do Egito para entregar o auto de infração ao responsável pelo desmatamento e, ao chegar na sua outra propriedade, encontraram os animais silvestres. Além do tucano e do jacu, foram apreendidos seis arribaçãs, dois galos de campina, dois jabutis, duas araras macao, duas siriemas, dois tatus pebas, um carcará, um macaco prego, uma asa branca, um juriti e uma arara-canindé.

O proprietário das fazendas foi multado em R$ 114 mil pelo desmatamento, em autuação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e em R$ 25 mil por cativeiro ilegal de animais silvestres, em autuação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

O FPI já registra mais de mil animais silvestres apreendidos em ações entre os resgatados de cativeiro ilegal e os de entrega voluntária. Do total, 86% são aves, 10% são répteis e 4% são mamíferos. Aproximadamente 40% já foram devolvidos à natureza, em áreas de seus habitats naturais.

O programa de Fiscalização Preventiva Integrada está sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, Ministério Público Federal e Ibama, com apoio da Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). O objetivo do FPI é adotar medidas preventivas para melhorias da gestão ambiental e qualidade de vida na região da Bacia Hidrográfica do São Francisco.

Da Folha de Pernambuco