Ação contra banco na Bahia impressiona por violência

Moradores da pequena cidade de Chorrochó, município da região Norte da Bahia, viveram mais uma noite de terror. Dois anos depois, a cidade foi alvo de mais uma invasão de assaltantes de bancos.

Segundo as primeiras informações vários homens fortemente armados fizeram reféns e explodiram a agência do Bradesco. Não há informações de que alguém tenha saído ferido. Apenas da quantidade assustadora de tiros que foram dados para o alto. Em outra imagem que circula, assim como nas ações em São Paulo, uma pessoa é feita refém no capô do carro dos criminosos.

Essa não é a primeira vez que a agência do Bradesco de Chorrochó foi alvo de ação dos bandidos. Aparentemente, os bandos perceberam que a região não resiste às ações por falta de segurança. O clima é de insegurança e medo por parte dos baianos da Região Norte do Estado.

Ainda não se sabe a quantidade de pessoas envolvidas na ação. Também não há informações se os assaltantes conseguiram levar alguma coisa. Relatos de moradores do centro da cidade dão conta de que os assaltantes já entraram na cidade atirando.

A ação segundo informações repassadas ao Blog Didi Galvão, foi um pouco parecida com a de outubro de 2019. Até o fechamento dessa matéria, não há informações sobre a presença de policiamento.

Do Nill Júnior