Ação de bandidos contra bancos tem tiros e grampos em estrada do Agreste de PE

Duas agências bancárias foram alvo de bandidos na madrugada desta sexta-feira (19), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Moradores relataram diversos tiros durante a noite e na estrada de acesso à cidade havia grampos. Um dos suspeitos morreu em confronto com policiais, segundo a Polícia Militar.

Na BR-104, que dá acesso à Santa Cruz do Capibaribe, havia diversos grampos jogados pelos bandidos na estrada, para evitar a chegada de reforços, segundo a PM. Os dois bancos alvos do grupo criminoso ficam próximos, cerca de duas ruas de distância.

Moradores relataram que o som dos tiros começou por volta da meia-noite. Vídeos enviados ao WhatsApp da TV Globo mostram parte da ação dos criminosos.

Dois carros, um saco de dinheiro, explosivos, um fuzil e pistolas foram apreendidos pelos policiais. (G1)