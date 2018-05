Ação erradica 4.800 pés de maconha em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco

Uma ação conjunta entre as polícias militar e federal erradicaram 4.800 pés de maconha nesse domingo (27), na Serra da Bananeira, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ªCIPM), o efetivo chegou ao local após uma averiguação realizada pelo serviço de inteligência.

A droga foi incinerada no local e uma amostra encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência (B.O). Ninguém foi preso. (G1)