Ação rápida do 14º BPM prende suspeito de assassinato em Serra Talhada

Em uma rápida ação, Policiais Militares do 14º BPM prenderam o suspeito de haver assassinado a pessoa de Jackson Alves da Silva, 30 anos. O fato aconteceu na noite do último sábado (03) no bairro da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do GATI/14º BPM foi acionada a fim de averiguar o homicídio. Após constatar a veracidade do fato, os policiais receberam informações de populares, que o suspeito Nilson Santos Barbosa, 35 anos, autônomo, discutiu com vítima, acusando-o de haver furtado um celular, em seguida foi à casa de sua genitora e se armou com uma faca, quando retornou ao local da discussão, esfaqueou a vítima, se evadindo em seguida.

De posse das informações, o efetivo realizou diligências a fim de localizar o suspeito, quando recebeu, através da Central de Operações, a informação sobre o local onde o acusado havia se homiziado. De imediato, a equipe foi até o local informado e logrou êxito capturando o suspeito, bem como a arma branca utilizada no cometimento o crime, encaminhando ambos para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante delito e recolhido para posterior audiência de custódia.

Via Nayn Neto