‘Acho linda a possibilidade de salvar vidas e fazer o bem’, diz jovem 1º lugar em medicina na UFPE

Acho linda a possibilidade de salvar vidas e fazer o bem ao outro”. Foi com essas palavras que Thaís Morghana de Albuquerque, de 20 anos, definiu a profissão que escolheu seguir. A jovem foi aprovada na 1ª colocação do curso de medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) campus Caruaru, pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Ela ficou com a média 878,53 e nota 940 na redação.

Thaís contou um pouco de como foi a rotina de estudos que ela seguiu durante o ano de 2017 para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Eu passava uma parte do dia assistindo aulas no cursinho e o resto do tempo eu usava para revisar o assunto e responder a questões. Eram cerca de 10 horas de estudo diário. Uma vez por semana eu fazia simulados do Enem”, detalhou.

“Desde criança eu tenho esse sonho e cresci firme nessa vontade de cursar medicina”, Thaís Morghana de Albuquerque.