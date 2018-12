Acidente com ambulância deixa três mortos e três feridos na BR-232

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo uma ambulância na BR-232 , em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas fatais foram um paciente que estava sendo socorrido após um infarto e dois funcionários de uma empresa de internet que estavam fazendo um serviço no acostamento no km 22, sentido Recife, por volta das 13h30 desta sexta-feira (21). Outras três pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo a PRF, o motorista da ambulância, do município de Terezinha, no Agreste do Estado, estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, saiu da rodovia e atingiu os veículos que estavam às margens da BR-232, onde os dois técnicos trabalhavam. Duas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e fizeram os primeiros socorros. Os dois homens chegaram a ser socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado, mas morreram a caminho da unidade de saúde.

Também ficaram feridos uma técnica de enfermagem, o motorista e a filha do paciente socorrido, que estavam na ambulância. Todos foram levados para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Segundo a PRF, o estado de saúde da técnica de enfermagem é considerado grave. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.

Da Folha de PE