Acidente com caminhão da banda Cavaleiros do Forró deixa um morto na Paraíba

Um grave acidente envolvendo um caminhão da banda Cavaleiros do Forró e um carro comum deixou um homem morto nessa segunda-feira (2). A colisão aconteceu entre as cidades de Aroeiras e Gado Bravo, no Agreste da Paraíba.

Segundo testemunhas do acidente, o carro bateu de frente com o caminhão que transportava equipamentos e adereços de show do conjunto Cavaleiros do Forró. O motorista do carro identificado como José Eudípio da Costa, de 53 anos morreu no local. Ninguém que estava no caminhão ficou ferido.

A equipe do Portal NE10 Interior entrou em contato com a assessoria da banda Cavaleiros do Forró, mas até o momento do fechamento desta reportagem não obteve resposta. A banda realizou uma apresentação na cidade de Aroeiras, no último domingo (1º).

Do NE10 Interior