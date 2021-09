Acidente com caminhão e dois carros de passeio deixa três mortos em Salgueiro

Nas primeiras horas da manhã deste domingo, 26, foi registrado um grave acidente com vítimas fatais nas proximidades da Serra do Boi Morto, na BR-116, em Salgueiro.

Segundo o blogueiro Alvinho Patriota, no local morreram três pessoas, entre as quais o salgueirense Francisco de Agenor, do Sítio Canoa.

Segundo informações, Francisco viajava para a feira de animais de Serra Talhada numa F-4000 quando colidiu com um caminhão baú, que foi atingido por um veículo de passeio que vinha logo atrás.

Um homem e uma mulher que estavam no baú também morreram e uma pessoa ocupante do outro veículo foi socorrida.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram ao local e isolaram a área do acidente. As imagens do estado em que ficaram os veículo são impressionantes.

O salgueirense ficou preso às ferragens da caminhonete e foi retirado pelos bombeiros com o auxílio de equipamentos. Ainda não foram reveladas as identidades das outras vítimas fatais e do ocupante do veículo de passeio.

Do Nill Júnior