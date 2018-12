Acidente com caminhão interdita parte da BR-116, em Salgueiro

Um acidente na BR-116 interditou parcialmente a via que liga os municípios de Petrolina e Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão tombou na noite dessa quarta-feira (5). O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves.

De acordo com a PRF, o caminhão estava carregado e seguia do estado do Ceará para o Paraná. A PRF não informou o que poderia ter causado o acidente. Até a publicação desta matéria, a equipe da Polícia Rodoviária continuava no local do acidente. (G1)