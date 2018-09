Acidente com caminhoneiro serra-talhadense deixa criança morta no Piauí

Um garoto de apenas três anos morreu vítima de mais um acidente registrado na famosa Curva do Baixão das Ovelhas, trecho da BR-135 entre as cidades de Santa Luz e Bom Jesus, no Piaui. A tragédia aconteceu por volta das 09h00 desta terça-feira (04). O motorista do caminhão é de Serra Talhada, conhecido como “Paulinho de Zé do Ouro”. A criança era seu filho.

Populares que passavam no local, disseram que a situação era comovente, os pais que seguiam com a criança estavão aos prantos. Uma carreta de milho teria colidido com o veículo da família. O corpo do menino ficou preso em baixo da mesma. O Samu foi acionado e os pais atendidos no hospital regional de Bom Jesus.

Nossa reportagem ainda tenta buscar informações, como o nome e destino das vítimas. Aguardem mais informações a qualquer momento.

Via Portal B1