Acidente com carreta deixa dois mortos na BR-407, no Sertão de Pernambuco

Um acidente nessa segunda-feira (25) envolvendo uma carreta deixou dois mortos. Maycon Silva Costa, de 20 anos, e Washigton Barbosa de Carvalho, de 32 anos, estavam no veículo que capotou no km-73 da BR-407, no Sertão pernambucano, próximo ao povoado de Pau Ferro, na Zona Rural de Petrolina. A carreta estava carregada de limões.