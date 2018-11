Acidente com ônibus de Edson Lima deixa um morto no Piauí

Um acidente com o ônibus da banda Gatinha Manhosa deixou uma pessoa morta na tarde desta sexta-feira (16) na BR-020 em Simplício Mendes, no Sul do Piauí. Segundo o irmão do cantor Edson Lima, o também cantor Batista Lima, o ônibus tombou ao tentar desviar de uma moto que atravessou a pista.

“Foi um susto, mas está tudo bem com o Edson. Uma moto entrou de vez e o ônibus teve que desviar e virou. Não teve nada grave com ninguém, a não ser o cara da moto que foi a óbito. Mas na banda está todo mundo bem”, disse Batista.

Os integrantes da banda sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e encaminhadas para hospitais da região. O motociclista que ainda não teve sua identificação revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O cantor Edson Lima divulgou um comunicado em seu instagram:

Em seus storys o cantor agradeceu pelo livramento e tranquilizou os fãs e familiares:

“Tenho que agradecer a Deus por tudo que aconteceu, não lamentar por nada, porque estamos todos bem. Olha a situação que ficou o ônibus gente, estamos na estrada, estamos sujeito a tudo, fiquem tranquilos que o pior já passou, alguns arranhões com algumas pessoas da banda mas nada de tão grave que nos preocupe mais, desde já muito obrigada a todos que está dando apoio para gente aqui próximo a Simplício Mendes a 130 km de Picos no Piauí, está tudo bem, fiquem tranquilos.” Desabafou o cantor.

A banda tinha show nesta sexta em Araripina, no Sertão de Pernambuco.