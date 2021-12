Acidente com tombamento de carreta é registrado em Belmonte

Na manhã desta quarta-feira (22), foi registrado um tombamento de carreta em São José do Belmonte, sertão Central. O caso aconteceu na Zona Rural do município, próximo ao Distrito de Bom Nome, na BR-232.

De acordo com as informações, a guarnição foi acionada para uma solicitação de apoio por parte da PRF. O Corpo de Bombeiros ao chegar no local, se deparou com a carreta tombada, mas felizmente sem vítimas.

O acidente fez com que saísse muito óleo para as pistas. Após realizar o procedimento de limpeza na área, o trânsito foi liberado. Informações do Nayn Neto