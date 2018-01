Acidente com van deixa morto filho do cantor Cristiano Neves na BR-135

Um acidente envolvendo uma van que transportava a banda do cantor Cristiano Neves deixou morto Adhemir Teixeira, que a Polícia Militar informou ser filho do cantor. O acidente aconteceu na BR-135 próximo a Corrente, no Sul do Piauí, por volta das 6h da manhã desta terça-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, a pista molhada devido à chuva causou perda de controle do veículo.