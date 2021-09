Acidente com vítima fatal em São José do Belmonte

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta feira 03 de setembro, na PE 430 no Sítio Jurema em São José do Belmonte com vítima fatal.

O corpo de bombeiros trabalha nesse exato momento, as 16:30 para retirar o corpo da vítima, de dentro das ferragens do veículo.

Segundo as informações apurada, a vítima teria perdido o controle da direção do veículo e bateu em uma árvore.

Após a retirada do corpo foi confirmado, que a vítima se trata de um jovem do Sítio Barracas, que atendia pelo o nome de Leandro.

Do geobelmonte.com.br