Acidente de trânsito deixa duas pessoas mortas no Sertão de Pernambuco

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito nessa quarta-feira (4), na estrada dos Vermelhos, em Lagoa Grande, no Sertão Pernambucano.

De acordo com informações do hospital da cidade, as vítimas foram o motorista, José Florentino de Albuquerque de 75 anos e João Victor Lins da Cosa, de 17 anos. No carro estavam também o pai do adolescente que não ficou ferido, a mãe e o avó dele que foram transferidas para o Hospital Universitário de Petrolina.

Até a publicação desta matéria, não há informações sobre o estado de saúde das pessoas hospitalizadas, nem sobre as circunstâncias do acidente. (G1)