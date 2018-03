Acidente de trânsito deixa duas pessoas mortas no Sertão de Pernambuco

De acordo com a Polícia Civil, o acidente foi causado por uma ultrapassagem. Ana Paula de Oliveira Macedo, de 20 anos, que estava conduzindo a moto e Francisco Junior Lopes de 24 anos, que estava na garupa, morreram no local. O motorista do carro fugiu, mas a polícia espera que se apresente na delegacia para ser ouvido. (G1)