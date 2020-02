Acidente de trânsito deixa um adolescente morto no Sertão de PE

Um acidente de trânsito na noite desse domingo (16) deixou um adolescente de 19 anos sem vida no distrito de Serrolândia, em Ipubi, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM), a vítima, que não teve a identidade revelada, conduzia uma motocicleta quando se envolveu no acidente, na Avenida Central do distrito.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Serrolândia, mas não resistiu e morreu no local.