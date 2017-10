Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na madrugada desse sábado (7), no povoado de Cachoeira do Roberto, na Zona Rural de Afrânio, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o corpo de João Bosco de Souza, de 42 anos, deu entrada por volta das 3h45.