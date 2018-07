Acidente de trânsito mata ex-PM do 14º BPM, em Petrolina. Corpo será velado em Serra Talhada

Na manhã deste domingo (01), por volta das 06h30, um acidente automobilístico ceifou a vida da policial militar Cb Renata Marques. O fato aconteceu na BR 428, na Av. Sete de Setembro, no município de Petrolina, no Sertão do São Francisco pernambucano.

egundo as primeiras informações a policial estava saindo de serviço e, após uma discussão de trânsito, passou a perseguir um veículo, vindo a bater o carro em um “barranco”, perdendo o controle do mesmo, capotando no local.

Renata Marques deixa três filhos menores. Ela já trabalhou no 14º BPM, no serviço reservado da PMPE e atualmente estava servindo no 2º BIESP na cidade de Petrolina.

O corpo da Cb PM Renata Marques, será trasladado para a cidade de Serra Talhada, e será velado na Casa de Homenagens Póstumas Bezerra de Melo (BM).

Via Nayn Neto