Acidente deixa 3 pessoas feridas em grave acidente em Floresta PE

Um acidente envolvendo 2 duas motos deixou pelo menos três pessoas feridas na noite deste sábado (10) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. A fatalidade aconteceu na estrada dos “Paus Pretos”, na zona rural do município.

De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, uma das vítimas é Edvan de Souza Cardoso (foto acima). Todos os acidentados foram socorridos para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, em Floresta, mas devem ser encaminhados para outra unidade de saúde no Recife devido à gravidade dos ferimentos.

A segunda vítima foi identificada até a publicação desta matéria pelo apelido de “Domingão”. A terceira vítima teve apenas o primeiro nome divulgado: “Luan”.

As causas do acidente são desconhecidas.

Mais informações a qualquer momento.

Via Blog do Elvis/NE10