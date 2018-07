Acidente deixa adolescente ferido na BR-316 no Sertão de Pernambuco

O tombamento de um caminhão deixou um adolescente ferido nessa quinta-feira (12), em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu no km 245 da BR-316.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta que transportava cavalos vivos, perdeu o controle do veículo e tombou na pista. O passageiro de 15 anos ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido e levado para o hospital de Salgueiro-PE e o estado de saúde é estável. O motorista não ficou ferido.

Do G1